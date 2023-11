Boer Haico (BZV) laat zwijmelende Ellen en Jasmijn flink zweten in hooiberg: ‘Heb ogen niet in broekzak zitten’

Boer Haico laat weet precies waar zijn dames naar smachten nu de laatste aflevering van Boer Zoekt Vrouw in zicht komt…

Boer Haico duikt de hooibalen in met Ellen en Jasmijn

Nu Boer Haico bij Boer Zoekt Vrouw nog maar twee dames tot zijn beschikking heeft, is het hoog tijd voor een ouderwetse test. Hij zet Jasmijn en Ellen flink aan het werk in de hooischuur! Jasmijn had duidelijk op een ander soort inspanning gehoopt tussen de strobalen, maar de blondine smachtte werkelijk naar een fysiek onderonsje met Haico en die krijgt ze nu! Jasmijn heeft nog niet veel tijd alleen met boer Haico doorgebracht en daar is duidelijk behoefte aan.

Jasmijn is de rustigste van de twee en trekt zich regelmatig een beetje terug. Wel vertelt Jasmijn aan Yvon Jaspers dat ze Haico erg leuk vindt en dat het een beetje voelt als thuiskomen. Helaas is ze ook erg vermoeid en heeft ze er moeite mee zichzelf te laten zien. Dat is natuurlijk niet erg handig als het gaat om een winnaarsrace. Haico laat…