boek jouw droomtrip naar Madrid! – Voetbal International

ADVERTORIAL – De sfeervolle pleintjes, twee grootmachten in het Europese voetbal en heel veel passie voor de sport; Madrid is misschien wel dé voetbalhoofdstad van Europa. Wil jij twee van de beste teams van Spanje zien schitteren in twee van de mooiste stadions? VI Travel biedt een fraaie combinatiereis aan.

Begin november lonkt een prachtige kans voor voetballiefhebbers die de unieke sfeer willen proeven in hartje Spanje. Op 7 november speelt Atlético voor de Champions League thuis tegen Lazio en een dag later komt veertienvoudig Europees kampioen Real in eigen huis in actie tegen Sporting Braga. Twee Europese avonden in sfeervolle decors met telkens meer dan zestigduizend toeschouwers.