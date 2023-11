Boef emigreert met ex-vriendin en kinderen naar Dubai

Rapper Boef heeft Almere volledig uitgespeeld. Als in: de lokale juweliers hebben geen klokken meer op voorraad. Boef heeft daarom zijn villa voor 2,1 miljoen te koop gezet en is zijn Philipp Plein-shirts al in zijn koffer aan het vouwen. De volgende bestemming? Het belastingvrije Dubai.

Huis te koop

Het huis dat Boef in de verkoop gooit heeft een speciale betekenis. Tijdens een moeilijke periode in zijn leven, toen hij een celstraf uitzat, kreeg hij van zijn terminaal zieke pleegmoeder het advies om iets van zijn leven te maken. Deze villa was een symbool van dat advies en zijn streven om succesvol te zijn. Ondanks zijn gehechtheid aan het huis, voelt Boef dat het tijd is voor een nieuwe start en een nieuw hoofdstuk in zijn leven.

Kinderen

Een tijdje terug is er een gesprek uitgelekt tussen Boef en een Only Fans-model. Dit was destijds de oorzaak van de breuk met zijn vriendin. Toch vermeldt roddelkanaal Juicechannel dat zijn ex alsnog mee naar…