Bod op Lucas Bols goed voor aandeelhouders én traditie

(ABM FN-Dow Jones) Het overnamebod van familiebedrijf Nolet op sectorgenoot Lucas Bols biedt waarde voor aandeelhouders én ruimte voor verdere groei met behoud van de Nederlandse identiteit en het erfgoed van Bols. Dat stelde Bols in een toelichting op het overnamebod, dat unaniem wordt gesteund door bestuurders en de raad van commissarissen.

Het Schiedamse familiebedrijf Nolet biedt 18,00 euro per aandeel, wat een premie van 76 procent biedt op de slotkoers van afgelopen vrijdag. Lucas Bols is daarmee 269,5 miljoen euro waard.

Het bod zal gestand worden gedaan als 70 procent van de aandelen is aangemeld. Nolet heeft reeds 29,9 procent in handen en drie Bols-bestuurders hebben hun belangen van gezamenlijk ruim 5 procent aangemeld. Uiteindelijk is het doel van Nolet om 100 procent te krijgen en het aandeel van de beurs te halen.

Het feit dat Nolet de overname uit eigen zak betaalt en dat er geen goedkeuring nodig is van mededingingsautoriteiten biedt een grote mate…