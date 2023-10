Bobbi Eden in tranen om groot verlies: ‘Nooit meer samen schelden’

Je vaders favoriete filmster, Bobbi Eden (43), heeft afgelopen week afscheid moeten nemen van een bijzonder iemand in haar leven. Haar buurvrouw is namelijk overleden. Op Instagram wijdt de glamourpoes een post aan haar ‘tweede moeder’.

‘Niet meer schelden’

Het is duidelijk dat Eden een hechte band had met haar buuf. “Lieve Ine, Hoe kan dit nou? Je was de liefste buurvrouw en zoveel meer dan dat Onze harten zijn gebroken. Het is nooit meer hetzelfde. Niet meer even kletsen, lachen, huilen, schelden, gamen, praten over van alles en nog wat. Liefste Ine, vier een feestje daar waar je ook bent,” schrijft Bobbi op Instagram.

‘Niet te bevatten’

Op steun kan Bobbi in ieder geval volop rekenen. Ze wordt overspoeld door condoleances van haar volgers. Er zijn er zelfs een aantal die Ine ook hebben gekend. “Ze deed de pedicure van mijn oma. Lieve vrouw,” schrijft ene Susanne. “Zo’n lieverd, altijd betrokken. Donderdag nog een app-je vanuit Spanje naar…