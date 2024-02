BN’er doet bizarre onthulling: ‘Ik kak in mijn hand’

Tamara (42), bekend van de realityserie The Real Housewives of Amsterdam, doet een bizarre onthulling in haar podcast GeenFilter met RTL Boulevard-presentator Farja. Zo heeft ze naar eigen zeggen een ludieke tactiek ontwikkeld om haar partner niet te confronteren met het geluid van haar ontlasting. “Ik deed het gewoon in mijn hand!”

In de gemanicuurde hand

De realityster vertelt dat ze op een gegeven moment 11 jaar lang dezelfde partner had, maar ten alle tijden wilde voorkomen dat hij haar producties op de porseleinen troon kon horen. Ze is namelijk van mening dat het plonzende geluid ‘niet vrouwelijk’ is. Wanneer Tamara een grote boodschap deed, probeerde ze dus met man en macht de portie decibellen te reduceren tot een minimum. Hoe? Door maar liefst 11 jaar lang in haar gemanicuurde hand te kleien.

Een vlotje

Ze vertelt dit in een podcastgesprek met realitybink Farja en andere ‘real housewive’ Maria. Die komen…