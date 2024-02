BMW roept DTM-organisatie op om starttijd Zandvoort aan te passen

De DTM houdt dit jaar vast aan het schema zoals in 2023, waardoor de kwalificatie op zaterdag- en zondagochtend plaatsvindt, gevolgd door de racestart om 13.30 uur. Voor het weekend op Zandvoort wil BMW echter dat de starttijd van de race op zondag aangepast wordt. Reden daarvoor is de Le Mans-test die op dezelfde dag plaatsvindt. “Er zijn verzoeken geweest van sommige fabrikanten om ons schema voor de race op Zandvoort te wijzigen, omdat die in hetzelfde weekend plaatsvindt als de Le Mans-test”, onthult Head of Motorsport van ADAC, Thomas Voss, in gesprek met Motorsport.com.

Dat BMW deze verplaatst wil hebben, is ook logisch als gekeken wordt naar de rijdersbezetting van het WEC-team. De officiële Le Mans-test vindt plaats op 9 juni, zes dagen voor de start van de 24 uur van Le Mans. Het biedt de teams en coureurs een uitgelegen kans om weer bekend te geraken met het Circuit de la Sarthe en dus is het cruciaal om aanwezig te zijn. Dat zou een…