Bluetooth-oortjes verbinden in Windows | Clickx

Ben je de speakers van je laptop zat? Of wil je dat niemand anders kan meegenieten van je onlinevergaderingen? Dan kan het erg handig zijn om een paar bluetooth-oortjes (of een koptelefoon) met je pc te verbinden. Dit proces gaat alleen niet heel erg soepel op Windows, dus we zullen je uitleggen hoe het werkt.

Aangezien je tegenwoordig op veel smartphones geen koptelefoonpoort meer ziet, hebben veel mensen inmiddels al wel geïnvesteerd in een paar bluetooth-oortjes of een bluetooth-koptelefoon om bijvoorbeeld onderweg van muziek te kunnen genieten. Het kan soms ook fijn zijn om deze oortjes of koptelefoon op je pc te gebruiken. Misschien heb je bijvoorbeeld een fijne koptelefoon met ruisonderdrukking die je eigenlijk ook wel met je pc wil gebruiken als je thuiswerkt, om je zo af te sluiten van je omgeving en je beter te…