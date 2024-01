Blue Monday, feit of fabel?

De Britse psycholoog Cliff Arnall kwam een jaar of 20 geleden met de term Blue Monday. Volgens een door hemzelf opgestelde “wetenschappelijke” formule kon hij berekenen dat de derde maandag in januari of de maandag in de laatste volle week van januari de dag in het jaar is waarop mensen zich om allerlei redenen het meest somber gestemd voelen.

De formule die Cliff Arnall gebruikt bevat een aantal verschillende elementen. Dit zijn onder andere (W) het weer, (D) schulden, (d) salaris en (Q) voor goede voornemens. Deze worden vervolgend gedeeld door (M) ons motivatieniveau en (Na) de wil om dingen te veranderen en actie te ondernemen.

Je voelt het misschien al een beetje aankomen. Er is helemaal niets wetenschappelijks aan deze Blue Monday formule. Hoe bepaal je iemands motivatieniveau? Of de drang om echt actie te ondernemen? En uiteindelijk kwam ook de echte aap uit de mouw. De “wetenschappelijke” formule van Arnall bleek onderdeel van een marketingcampagne van een…