Bloomberg: Vandaag tussen 22:00 en 00:00 zullen alle 11 de Bitcoin ETF’s goedgekeurd worden

Naarmate de deadline voor het besluit van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) over de spot Bitcoin ETF-aanvragen dichterbij komt, is er sprake van een mengeling van opwinding en verwarring in de crypto-gemeenschap. Deze spanning volgt op een onjuist verspreid ‘fake news’-bericht op dinsdag, waarin beweerd werd dat deze aanvragen al waren goedgekeurd.

‘Vandaag komt er een Bitcoin ETF’

Experts zijn echter van mening dat de langverwachte goedkeuring nu zeer nabij is, wat een keerpunt zou kunnen zijn voor niet alleen de Bitcoin-markt, maar voor de gehele cryptocurrency-industrie.

Eric Balchunas, een vooraanstaande Bloomberg ETF-expert, benadrukt dat deze dag met vertrouwen ‘ETF Goedkeuringsdag’ genoemd kan worden. Het lijkt erop dat alle voorbereidingen getroffen zijn voor een positief besluit door de SEC.

Balchunas voorspelt dat de officiële goedkeuringen voor de spot Bitcoin ETF’s waarschijnlijk tussen 22:00 en 00:00 Nederlandse tijd…