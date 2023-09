Bloomberg-analist: ‘Bitcoin toont exit-signaal’ – Newsbit

Als je het aan Bloomberg Intelligence analist Jamie Coutts vraagt, dan is het op dit moment gevaarlijk om in Bitcoin te zitten. Dit baseert de analist van het gerenommeerde Bloomberg op het feit dat de wereldwijde liquiditeit in contractie is. Simpel gezegd betekent dit dat er minder geld in omloop is, wat over het algemeen een negatieve druk op de Bitcoin koers oplevert.

Exit-signaal

Het trendmodel van Bloomberg geeft volgens Coutts al vanaf de Bitcoin koers van 29.500 dollar aan dat verkopen de beste keuze is. Sindsdien is de Bitcoin koers al met ongeveer 10 procent gedaald. Op het moment van schrijven tikt Bitcoin binnen op een koers van 26.319 dollar.

Daarmee is de koers weer een beetje hersteld van de ellende van de afgelopen dagen. Voor de afgelopen 24 uur staat er een stijging van 0,66 procent op de borden; terwijl het voor de afgelopen zeven dagen om een stijging van 2,30 procent gaat.

Wat dat betreft lijkt ook de verkoopdruk langzaam weg te vallen, maar…