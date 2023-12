Blonde barvrouw Ashley Zaat neemt afscheid bij VI: ‘Voorlopig allerlaatste Vandaag Inside’

Een droevige dag bij Vandaag Inside! Een vast gezicht van Vandaag inside gaat het programma verlaten. Dit zal een gemis zijn voor iedereen bij de show en de fans thuis…

Barvrouw Ashley gaat met zwangerschapsverlof

Het team van Vandaag Inside zal met gemengde gevoelens de uitzending van 18 december 2023 gemaakt hebben. Het was een bijzondere aflevering voornamelijk voor barvrouw Ashley. Zij gaat het programma voor de komende tijd in ieder geval verlaten. Ashley is in verwachting van een kleine dus zal vanaf dit moment met zwangerschapsverlof gaan. Dit is natuurlijk prachtig nieuws! Het geslacht van de kleine is nog niet bekend en dat willen Ashley en haar partner ook niet weten tot aan de bevalling. Ashley is uitgerekend in maart 2024 dus zal een redelijke tijd afwezig zijn. Wie gaat nu René van der Gijp zijn rode wijntjes inschenken?

We gaan ervan uit dat Ashley na haar verlof gewoon weer terugkeert achter de bar, maar dat is nog niet bekend en zullen we dus nog niet weten….