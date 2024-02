Blind en trainer geschorst voor topper tegen Real – Voetbal International

Het beroep van Girona tegen de schorsing van Daley Blind en trainer Míchel voor de topper van komende zaterdag tegen Real Madrid heeft niets uitgehaald. De Spaanse bond was niet gevoelig voor het weerwoord van de Catalaanse revelatie in La Liga.

Blind liep in het duel met Real Sociedad (0-0) tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen op, omdat hij scheidsrechter Jesús Gil Manzano in de slotfase zou hebben gevraagd waarom hij niet twee minuten extra bijtrok wegens een blessurebehandeling. Coach Míchel was eerder al met rood naar de tribune verwezen, omdat hij de arbiter zou hebben beledigd.