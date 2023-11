Blik op dividend | Veel bekende namen verhogen verder

ASML

Op 1 november gaat ASML Holding voor de tweede keer dit jaar ex-dividend voor het hogere kwartaaldividend van €1,45 per aandeel. Het dividendrendement blijft schommelen rond de 1% bij een koers van €560 voor ASML.

AkzoNobel

Verf- en coatingsbedrijf AkzoNobel betaalt opnieuw een interimdividend van €0,44 bruto per aandeel. Het jaarlijkse dividend blijft zodoende op €1,98 per aandeel, wat een dividendrendement geeft van 3,2% bij een koers van €61,50. De ex-dividend datum is 30 oktober 2023.

Sodexo

Horeca dienstverlener Sodexo betaalt over het tot eind augustus lopende boekjaar 2022 een record dividend van €3,10 bruto per aandeel. Dat is liefst 29% meer dan vorig jaar. Het dividendrendement van…