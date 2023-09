‘Blij dat mijn spelers dit nu al hebben meegemaakt’ – Voetbal International

Mark van Bommel is blij dat de spelers van Antwerp FC tegen Barcelona hun vuurdoop hebben beleefd in de Champions League. Zijn ploeg werd van het kastje naar de muur gestuurd, maar ook dat is voor Van Bommel leerzaam.

Antwerp debuteerde deze week in de Champions League, maar maakte in Camp Nou geen schijn van kans. ‘Tegen een club als Barcelona worden kleine details grote details. De wereldtop straft elk foutje af. Natuurlijk is 5-0 veel. En een tik. Toch kun je hier veel makkelijker overheen stappen, omdat het bijna logisch was dat we verloren’, zegt Van Bommel.