Blessure Ueda zadelt Slot op met spitsenprobleem bij start Champions League – Voetbal International

Feyenoord kan de komende weken geen beroep doen op Ayase Ueda. De 25-jarige aanvaller is met een spierblessure teruggekeerd van de nationale ploeg van Japan.

Ueda deed zaterdag nog bijna een uur mee tijdens het oefenduel met Duitsland ( 4-1 ), waarin hij de 2-1 voor zijn rekening nam. Daarna kwamen vanuit Japan al berichten door dat de voormalig spits van Cercle Brugge niet ongeschonden uit de strijd was gekomen en dat heeft Feyenoord dinsdagmiddag bevestigd.

De blessure van Ueda is vooral slecht nieuws met het oog op de Champions League. Santiago Giménez moet de eerste twee duels van de groepsfase met Celtic en Atlético Madrid missen door een schorsing die hij kreeg voor de rode kaart van afgelopen seizoen in de Europa League-kwartfinale tegen AS Roma.