BlackRock’s Waarschuwing, Bitcoin’s Koersvoorspelling en El Salvador’s Crypto Revolutie ~ Crypto-Gids

De wereldwijde beleggingsreus BlackRock heeft de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van het classificeren van Bitcoin als een effect. In hun bijgewerkte ETF-indiening uitten ze bezorgdheid over de impact die een dergelijke classificatie zou hebben op de handel en het beheer van Bitcoin in de Verenigde Staten. BlackRock suggereerde dat een dergelijke actie door de SEC de handelswaarde van Bitcoin zou kunnen verlagen, verwijzend naar juridische problemen vergelijkbaar met die van Ripple.

Bitcoin als Security: Ripple als Referentie

BlackRock wees op de rechtszaak van de SEC tegen Ripple en de daaropvolgende daling van de marktwaarde van XRP van $100 miljard naar $10 miljard. Ze betoogden dat een soortgelijke classificatie voor Bitcoin de handelswaarde ervan zou kunnen verminderen. De cryptogemeenschap speculeert over de mogelijkheid dat de SEC Bitcoin als een effect zou kunnen classificeren, vooral in het licht van de aanstaande…