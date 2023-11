BlackRock verlegt grenzen met nieuwe aanvraag voor spot Ethereum ETF bij SEC

BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder, heeft de financiële wereld opgeschud met de recente aanvraag van een spot Ether ETF bij de Amerikaanse SEC. Deze stap, een aanvulling op een eerdere aanvraag voor een Bitcoin ETF, markeert een significante mijlpaal in de integratie van cryptocurrency in traditionele financiële markten. Met de groeiende interesse van institutionele beleggers en de positieve marktreactie op deze ontwikkelingen, staat de cryptosector mogelijk aan de vooravond van een nieuwe fase van acceptatie en groei.

