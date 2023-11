BlackRock dient aanvraag in voor Spot Ethereum ETF bij de SEC

BlackRock, ‘s werelds grootste vermogensbeheerder, heeft officieel een aanvraag ingediend voor een spot Ethereum exchange-traded fund (ETF) bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

Aanvraag iShares Ethereum Trust onderstreept BlackRock’s interesse in crypto

De ETF, genaamd iShares Ethereum Trust, is gericht op het “algemeen weerspiegelen van de prestaties van de ether-prijs,” zoals vermeld in het Form S-1, dat afgelopen woensdag door iShares bij de SEC is ingediend. iShares, een merk dat onder BlackRock valt, staat bekend om zijn exchange-traded fund (ETF) producten.

Deze aanvraag bij de SEC, middels het Form S-1, volgde op de registratie van de iShares Ethereum Trust bij de Delaware Department of State Division of Corporations, een week eerder. Slechts enkele uren na de indiening van de aanvraag bij de Nasdaq voor de voorgestelde ETF, bevestigde deze stap dat BlackRock daadwerkelijk bezig is met de ontwikkeling van een spot ether ETF.