BlackRock Daagt SEC Uit in Strijd om Spot Ethereum ETF ~ Crypto-Gids

BlackRock, een financiële gigant, gooit de handdoek in de ring en daagt de Securities and Exchange Commission (SEC) uit in hun streven naar eerlijke behandeling van Spot-Crypto ETF’s. Terwijl analisten signalen oppikken dat de goedkeuring van een Spot Ethereum ETF door de SEC snel nadert, escaleert de situatie nu BlackRock de confrontatie aangaat.

Het verzet van BlackRock richt zich op de vermeende onrechtvaardige behandeling van spot-crypto ETF’s in vergelijking met crypto-futures ETF’s door de SEC. In het bijzonder wijst het bedrijf op de weigering van de SEC om spot ETH ETF’s goed te keuren, terwijl futures ETF’s wel groen licht krijgen, op basis van het argument dat futures ETF’s sterker gereguleerd zijn en meer bescherming bieden.

Wat is er gebeurd:

BlackRock heeft formeel een aanvraag ingediend voor een Ethereum Spot ETF, waarbij het de beslissing van de SEC om spot-crypto ETF’s te weigeren, ter discussie stelt. Het bedrijf betoogt dat de voorkeur van de SEC voor…