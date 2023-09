Bizar! Yvonne Coldeweijer was verliefd op Jan Smit

Er werden deze week in Yvonne Coldeweijer‘s podcast, De Juice Show, een aantal opvallende opmerkingen gemaakt. Yvonne geeft namelijk toe dat ze volkszanger Jan Smit vroeger wel érg interessant vond.

Zo charming

Jan Smit heeft het altijd goed gedaan bij de vrouwtjes, inclusief ex bombshell Yolanthe Caubau. Aan Yvonne Coldeweijer wordt in haar Podcast gevraagd waar al dit succes toch vandaan komt, en zij geeft eerlijk antwoord. Ze snapt namelijk wel waar alle hype rondom Jan Smit vandaan komt. ‘Hij is zo leuk ook, hè. Hij is zo leuk in het echt. Zo charming’, vertelt ze aan de luisteraar. Als co-host Mark Coster aan haar vraagt of ze verliefd op Jan is, is het antwoord wel: ‘Nee, doe niet zo raar’.

Blauwe ogen

Dan vraagt Mark wel nog even of Yvonne dan ooit in een grijs verleden wél verliefd was op de zanger. Daarop luidt het antwoord: ‘Nou, z’n charmes…’ Dan onthult Yvonne dat Jan ook met haar geflirt heeft. ‘Ik heb in de jury gezeten van het…