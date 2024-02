Bizar talkshowfragment Sophie Hilbrand gaat viraal: ‘Huilen om criminelen!’

Er is zware kritiek op Sophie Hilbrand. Dit omdat ze gisteren tijdens de opening van haar talkshow begon te grienen om Khalid, die het televisietoneel moest verlaten vanwege het omkopen van een ambtenaar. Sophietje werd spontaan emotioneel omdat de vermeende crimineel niet meer naast haar zat. Het tranendal viel helaas in verkeerde aarde bij de kijker.

In tranen

Madam Hilbrand liet tijdens de eerste uitzending van de talkshow Sophie & Jeroen (voorheen Sophie & Khalid) weten het erg moeilijk te hebben. “Khalid is er voorlopig niet. Dat heeft natuurlijk te maken met een artikel dat gepubliceerd is in het AD”, zegt ze in tranen. “We kennen hem allemaal als een geweldige man en collega. Het is geen makkelijke tijd, ook niet voor Khalid. We missen hem ook gewoon en we hopen dat hij hier weer snel te zien zal zijn. Het is wel heel zuur.”

‘Echt een lieverd’

Ook Hanneke Groenteman mist hem enorm. “Hoge bomen vangen veel…