Bitwise voorspelt 50% kans op lancering van Spot Ethereum ETF in mei

Analisten voorspellen een 50% kans op goedkeuring van een Spot Ether ETF in mei. Dit vooruitzicht lokt alvast institutionele beleggers, wat de outperformance van Ethereum (+40% dit jaar) ten opzichte van Bitcoin (+33%) mogelijk verklaart. De toenemende interesse op de opties- en futuresmarkt voor Ether bevestigen dit potentiële signaal.

Daarnaast maakte de juridische overwinning van Grayscale in 2023 volgens Bitwise ook de weg voor een Spot Ethereum ETF vrij.

Rechtszaak ETF’s Ethereum: Nodig of niet?

Rasmussen van Bitwise is sceptisch over de noodzaak van een rechtszaak om Ethereum ETF’s goedgekeurd te krijgen. Hij schat de kans op goedkeuring in mei in op 50%, met argumenten voor beide kanten.

“Een rechtszaak is wellicht niet nodig,” aldus Rasmussen. “We zijn nog niet in het stadium dat een aanbieder vandaag de dag naar de rechter kan stappen. Die stap zou pas na een afwijzing genomen kunnen worden.”

Rasmussen wijst op belangrijke ontwikkelingen die de…