BitMEX oprichter voorspelt stevige correctie: Bitcoin kan 40% dalen in Maart

De cryptomarkt, die lange tijd werd gekenmerkt door optimisme, ervaart nu onzekerheid door recente twijfels over de goedkeuring van een Bitcoin (BTC) Spot Exchange-Traded Fund (ETF). Deze ontwikkeling heeft geleid tot negatieve voorspellingen van Arthur Hayes, de oprichter van BitMEX. Hayes verwacht een aanzienlijke correctie in de Bitcoin-koers in maart, met een mogelijke daling van 30 tot 40%.

Hayes benadrukt dat ondanks de huidige opwaartse trend, de crypto bull markt nog in een pril stadium verkeert. Hij waarschuwt investeerders tegen overdreven optimisme, gezien de voortdurende onzekerheden in het wereldwijde financiƫle systeem. Tegelijkertijd bereidt Hayes zich voor op de mogelijke neerwaartse beweging van de markt. Hij is van plan om substantieel te investeren in Bitcoin put-opties met een vervaldatum van 28 juni, als een tactiek om te profiteren van de voorspelde koersdaling.

Kritieke financiƫle gebeurtenissen in Maart

