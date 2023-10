Bitfinex Securities kondigt tokenized bond aan

Bitfinex Securities, een vooraanstaand platform voor het noteren van tokenized effecten, heeft opwindend nieuws onthuld: de lancering van hun allereerste tokenized obligatie. Deze innovatieve financiële instrument, bekend als de ALT2611, zal later deze maand worden genoteerd. De ALT2611 is een obligatie met een looptijd van 36 maanden en een aantrekkelijke coupon van 10%, uitgedrukt in USDT.

Deze baanbrekende uitgifte is afkomstig van Mikro Kapital, een toonaangevende naam op het gebied van microfinanciering wereldwijd. Lees verder voor een diepgaande blik op deze opwindende ontwikkeling in de wereld van tokenized effecten.

Waarschuwing voor potentiële risico’s

Bitfinex Securities heeft gewaarschuwd voor de potentiële risico’s die gepaard gaan met de getokeniseerde obligatie ALT2611. Deze risico’s zijn verbonden aan de schulden en het eigen vermogen van microfinancieringsorganisaties, kleine financiële instellingen, leasemaatschappijen en banken in landen…