Bitcoin vs. Goud: BTC koers van $640.000 in het verschiet?

Het idee dat Bitcoin (BTC) concurreert met goud is niet nieuw. Goud heeft al duizenden jaren dienstgedaan als waardevol ruilmiddel en middel voor waardeopslag. Echter, sinds de introductie van Bitcoin, lijkt het erop dat de goudmarkt er een concurrent bij heeft gekregen. Is het echt mogelijk dat de meest populaire cryptocurrency de goudmarkt verstoort, en zo ja, wat zou dit kunnen betekenen voor de koers van BTC?

Prestatie van goud over de jaren heen

Goud heeft op dit moment een indrukwekkende marktwaarde van meer dan $12,4 triljoen, wat aantoont dat er een enorme hoeveelheid geld omgaat in deze markt voor het gewilde edelmetaal.

Goud vindt toepassing in diverse sectoren; het wordt gebruikt voor het vervaardigen van juwelen en in de industrie, met name in elektrische en medische apparatuur. Van de totale goudmarkt is ongeveer 44% toe te schrijven aan de vraag vanuit de juwelenbranche, terwijl zo’n 7,5% voortkomt uit industriële behoeften. Het overgrote deel van de…