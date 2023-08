Bitcoin Stuff Store – Bitcoin stickers en crypto merchandise

Hallo lezers van BitcoinStart! Mijn naam is Mario, en ik ben verheugd om vandaag een gastblog te schrijven en jullie kennis te laten maken met mijn nieuwe online winkel, Bitcoin Stuff Store. Ik heb deze geweldige kans gekregen van een mede-ondernemer die ik via BitcoinStart heb leren kennen, en ik kan niet wachten om mijn verhaal met jullie te delen.

Bitcoinstuffstore.com live

Allereerst wil ik met trots aankondigen dat mijn website, BitcoinStuffStore.com, nu live is! Na maanden van hard werken en toewijding is het moment eindelijk daar. Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat Bitcoin Stuff Store officieel geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel sinds 1 juni 2023. Dit is een belangrijke mijlpaal voor mij, en we zijn enthousiast om onze producten en diensten met jullie te delen. Tevens ben ik sinds het plaatsen van dit artikel officieel partner van Bitcoin Start!

Ronde Bitcoin sticker

Bitcoin merchandise

Op dit moment richten we ons voornamelijk op de verkoop van Bitcoin stickers….