Bitcoin stijgt opnieuw met meer dan 8%

Twee dagen geleden beleefde iedereen een historisch moment: de goedkeuring van de allereerste Bitcoin ETF. Opvallend genoeg zag je niet een sterke pump die velen hadden verwacht. De Bitcoin koers reageerde eerst nauwelijks op het nieuws van de goedgekeurde ETF. Dat is nu wel even omgeslagen. Hier lees je alles terug over de recente gebeurtenissen en een blik vooruit is ook altijd handig.

Bitcoin stijgt opnieuw

Bitcoin heeft in de laatste 24 uur toch een opmerkelijke sprong gemaakt, met een stijging van meer dan 8% tot ruim boven de 48.000 dollar. Het lijkt nu slechts een kwestie van tijd voordat we de symbolische grens van 50.000 dollar doorbreken.

In oktober 2023 nam bitcoin een belangrijke stap. Het slaagde erin de 200 MA’s terug te winnen. Dit was een teken dat bitcoin zijn opwaartse trend zou hervatten na een korte pauze. Daarnaast zie je ook dat bitcoin vanaf eind oktober in een sterke parabolische trend kwam. Zo bleef het dus erg heen en weer gaan. Het doorbrak de…