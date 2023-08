Bitcoin stijgt nadat Grayscale beroep wint tegen SEC ~ Crypto-Gids

In een belangrijke wending van de gebeurtenissen voor Bitcoin en de markt in het algemeen heeft de vermogensbeheerder van cryptocurrency’s Grayscale gewonnen in zijn juridische strijd tegen de U.S. Securities and Exchange Commission.

Het U.S. District of Columbia Court of Appeals heeft Grayscale in het gelijk gesteld, de rechtszaak van de SEC vernietigd en het bedrijf mogelijk een stap dichter bij het bereiken van de Bitcoin Spot exchange-traded fund (ETF) status gebracht. De recente uitspraak van het U.S. District of Columbia Court of Appeals heeft een belangrijke slag toegebracht aan de inspanningen van de SEC om Grayscale’s voortgang in het opzetten van een Bitcoin Spot ETF te belemmeren. Hoewel deze beslissing Grayscale’s paradepaardje, de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), niet automatisch omzet in een Spot ETF, markeert het ongetwijfeld een cruciale mijlpaal op weg naar dat doel.

James Seyffart, de gerenommeerde ETF-expert van Bloomberg, benadrukt dat deze juridische…