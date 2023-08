Bitcoin stijgt explosief tegen de Argentijnse peso

De prijs van Bitcoin (BTC) is gezakt naar $28.523, maar is sinds het nieuws dat de Bitcoin-vriendelijke presidentskandidaat Javier Milei op 13 augustus een voorverkiezing heeft gewonnen, naar een nieuwe hoogte gestegen in Argentinië.

Hoewel de wereldwijde cryptocurrency-markten een opvallende daling ervaren, worden er in sommige delen van de wereld nog steeds nieuwe all-time highs voor Bitcoin genoteerd. In Argentinië heeft BTC deze week namelijk een scherpe stijging gezien, waarbij BTC in minder dan één uur op maandag met 21% steeg van 8,4 miljoen ARS naar 10,2 miljoen ARS.

Tegelijkertijd heeft Bitcoin gestaag aan waarde gewonnen ten opzichte van ARS sinds eind 2022. Volgens CoinGecko is BTC meer dan 210% gestegen ten opzichte van de Argentijnse peso sinds 17 augustus 2022.

Sinds het bereiken van een nieuw recordhoogte is de BTC-prijs versus ARS iets gedaald. Op het moment van schrijven wordt Bitcoin verhandeld tegen 9,9 miljoen ARS, ongeveer 3% lager dan zijn…