Bitcoin stijgt 10% na foutief bericht over goedkeuring BlackRock ETF

Na een foutieve aankondiging over de goedkeuring van de langverwachte exchange-traded fund (ETF) van BlackRock, zag Bitcoin (BTC) een tijdelijke stijging in prijs. De koers bereikte even een hoogtepunt van $29,500 alvorens weer te dalen.

De foutieve informatie werd verspreid door de crypto nieuwssite Cointelegraph via een bericht op X, de voormalige Twitter. Ze meldden dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de ETF van BlackRock had goedgekeurd. Deze onjuiste informatie leidde tot een korte stijging van ongeveer 10% in de BTC prijs. Echter, toen duidelijk werd dat het bericht ongegrond was, daalde de prijs weer. Desondanks staat Bitcoin momenteel nog steeds hoger genoteerd, rond de $28.000, dan vóór de onjuiste aankondiging.

Post van Cointelegraph – X

De beweging in de Bitcoin-koers leidde onmiddellijk tot een stijging van andere…