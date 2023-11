Bitcoin stijging was niet ETF-gedreven: handelsfirma onthult belangrijkste reden

Bitcoin (BTC) stabiliseert zich al enige tijd in de zone van ongeveer $34.000. De sterke rally die hieraan voorafging, wordt vaak toegeschreven aan de opwinding rond de mogelijke introductie van een spot Exchange-Traded Fund (ETF). QCP Capital, een Singaporees handelshuis gespecialiseerd in cryptovaluta en derivaten, weerlegt deze theorie echter. Volgens het bedrijf zijn het de macro-economische factoren die de recente opwaartse beweging van Bitcoin hebben aangedreven.

Waarom stijgt de Bitcoin prijs?

Een van de kritieke factoren is de versoepelende houding van de Federal Open Market Committee (FOMC), het onderdeel van het Amerikaanse Federal Reserve System dat verantwoordelijk is voor het bepalen van het monetaire beleid. Wanneer de FOMC stimuleringsmaatregelen implementeert, injecteert het vaak meer liquiditeit in het financiĆ«le systeem. Deze extra liquiditeit kan uiteindelijk doorsijpelen naar de cryptomarkt, wat een toename in vraag en bijgevolg een stijging van de…