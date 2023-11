Bitcoin stijging, Cardano’s Groei en nieuwe ETF aanvraag ~ Crypto-Gids

De laatste ontwikkelingen in de crypto-wereld brengen opwinding en hoop voor beleggers. Van nieuwe Bitcoin ETF-aanvragen tot de opmerkelijke groei van Cardano en de toevoeging van Invesco Galaxy aan de DTCC-lijst, er is veel te bespreken. Crypto-Gids brengt je up-to-date.

Bitcoin ETF-aanvragen versterken prijzen

Na de recente aanvraag van BlackRock voor een Bitcoin ETF zorgde een andere aanvraag voor een opleving van de BTC-prijs. Beide aanvragen staan momenteel op de DTCC-lijst, hoewel BlackRock tijdelijk werd verwijderd om onderzoek te ondergaan vanwege buitensporige aandacht.

DTCC en de rol van ETF’s

De Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) speelt een cruciale rol in de Amerikaanse ETF-markt. Als een ETF aan de DTCC-lijst wordt toegevoegd, betekent dit dat een tussenbank een DTCC-aanduiding voor dat ETF-fonds heeft aangevraagd en deze transactie op een ongespecificeerde datum in de toekomst kan uitvoeren na goedkeuring door de SEC. Dit is een standaardproces voor de…