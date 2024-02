Bitcoin schittert wereldwijd! Grootste stijging sinds 2021!

Heb je het al gehoord? Bitcoin zet een ongekend sterke prestatie neer en verbreekt records in meer dan dertig landen. Terwijl we ons nog kunnen herinneren hoe de munt vorige week in veertien landen zijn piek bereikte, blijft de opmars doorgaan. Benieuwd hoe dit kan? Lees snel verder!

Een nieuwe piek in zicht

Zit jij ook op het puntje van je stoel als je naar de bitcoin koers kijkt? Op dit moment heeft de digitale munteenheid een waarde van meer dan 60.500 Amerikaanse dollar bereikt. Dat is bijna een record! Het scheelt maar één haartje of we zijn alweer terug bij de hoogtijdagen van november 2021. En in euro’s? Daar zien we eveneens indrukwekkende cijfers: zo’n 56.200 euro, slechts enkele procenten verwijderd van zijn all-time high.

Waarom juist nu?

Hoe komt het dat bitcoin juist nu zo’n vlucht neemt? Enerzijds speelt het wereldwijde economische klimaat een rol, waarin steeds meer mensen en bedrijven hun toevlucht zoeken tot digitale valuta’s als veilige haven of investering….