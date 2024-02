Bitcoin richt zich op $100K na recordinstroom ETF; Opkomende Memecoin, wint aan momentum bij grote investeerders

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

De reis van Bitcoin naar de felbegeerde $100.000 lijkt steeds aannemelijker, aangejaagd door recente ontwikkelingen op de markt. Tegelijkertijd trekken opkomende memecoins zoals Rebel Satoshi ($RBLZ) de aandacht van grote investeerders, wat een intrigerend alternatief biedt in de bruisende crypto-wereld.

De Aanstaande Bull Run van Bitcoin

Recente voorspellingen van prominente crypto-analist Adam Back hebben de gemeenschap enthousiast gemaakt nu Bitcoin zich opmaakt voor potentieel monumentale winsten. Met een stijging van 11,02% in zijn prijs over de afgelopen week, zet Bitcoin zelfverzekerd stappen in de richting van de $47.000-regio, wat wijst op een veerkrachtig herstel. Backs analyse trekt parallellen…