Bitcoin nadert cruciale winstzone van $39K, maar zonder bull market FOMO

Ondanks een stijging van 120% dit jaar, is de typische FOMO van de Bitcoin bull market nog niet zichtbaar. Analyses tonen aan dat vooral “jongere” bitcoins betrokken raken bij on-chain transacties, wat duidt op een voorzichtig ontwaken van de markt. Belangrijk is dat beleggers die hun BTC-posities hebben verhoogd tijdens de rally van 2021 nog steeds onder water staan, terwijl de algemene markt tekenen van winstgevendheid vertoont. Dit unieke marktscenario biedt zowel kansen als uitdagingen voor investeerders die de subtiele dynamiek van de Bitcoin-markt nauwlettend volgen.

