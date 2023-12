Bitcoin mining: Wat houdt het precies in?

Het proces waarbij bitcoins worden gecreëerd en transacties worden toegevoegd aan de blockchain, heet bitcoin mining. Bij elkaar is het een grote verzameling van het bitcoin netwerk met alle transacties die ooit gedaan zijn.

Twitter oprichter Jack Dorsey vindt dat bitcoin mining ook zeer interessant is en heeft er nu in geïnvesteerd. Hij heeft een investeringsronde geleid dat ging over de nieuwe mining pool. Het belooft dus een hoop goeds te brengen.

Hoe werkt Bitcoin mining?

Om Bitcoins te kunnen minen is het handig om een goede computer te hebben. Vervolgens moet je een Bitcoin Mining Software installeren. Eigenlijk hoef je vanaf dit punt zelf vrij weinig te doen, want het is een automatisch proces.

Tijdens het Bitcoin minen is het zo dat alle miners alle transacties bij die in het verleden hebben plaatsgevonden bijhouden. Wanneer je een Bitcoin verstuurd hebt, kunnen alle Bitcoin miners in hun ‘oude transactiedatabase’ controleren of je wel of niet de eigenaar bent van de…