Bitcoin-mining kan tot 8% van de wereldwijde uitstoot helpen te verminderen

Een rapport uitgebracht door het Institute of Risk Management (IRM) trok de conclusie dat Bitcoin (BTC) het vermogen heeft om een wereldwijde energietransformatie te versnellen.

Versnellen van wereldwijde energietransitie

In een recent bericht hebben Dylan Campbell en Alexander Larsen, leden van de IRM Energy and Renewables Group, een rapport getiteld “Bitcoin and the Energy Transition: From Risk to Opportunity” gepubliceerd. Dit rapport benadrukte dat hoewel Bitcoin (BTC) vanwege zijn energieverbruik lange tijd als een risico werd beschouwd, het tegelijkertijd het potentieel heeft om de wereldwijde energietransitie te versnellen en innovatieve oplossingen te bieden voor energie-uitdagingen.

De auteurs van het rapport onderstreepten tevens het cruciale belang van energie en de groeiende vraag naar betrouwbare, schone en kosteneffectieve energiebronnen….