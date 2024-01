Bitcoin-Miner Marathon Digital Holdings vestigt nieuw productierecord

In een opmerkelijke prestatie heeft Marathon Digital Holdings, een Bitcoin-miningbedrijf gevestigd in Florida, een nieuw productierecord gevestigd. In december 2023 heeft het bedrijf meer Bitcoin gemijnd dan in welke maand dan ook. Volgens een persbericht van 4 januari heeft Marathon in december maar liefst 1.853 Bitcoin gedolven, wat een stijging van 56% betekent ten opzichte van november en een verbijsterende 290% meer dan in december 2022.

Mogelijk hoogste maandelijkse totaal

Het bedrijf verklaarde trots: “Wij geloven dat dit het hoogste maandelijkse totaal is dat ooit door een openbaar Bitcoin-mijnbedrijf is geregistreerd.” Deze prestatie overtreft de vorige recordhouder, Core Scientific, die in januari 2023 1.527 BTC produceerde, met meer dan 300 BTC.