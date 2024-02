Bitcoin met sterke opmars bezig

Bitcoin is met een snelle opmars bezig: +33% sinds begin dit jaar en +139% over de afgelopen 12 maanden. Vanmorgen +3,3% op 56.262 dollar.

Dit heeft veel analisten ertoe aangezet om te speculeren over de vraag of bitcoin zijn hoogste punt ooit van ongeveer 69.000 dollar zal breken vóór de halvering voor het maken van bitcoin in april in combinatie met een beperkt aanbod van bitcoins die op de markt komen. In het verleden leidde een halvering tot een prijsexplosie.

Op 60.000 ligt een historische en charttechnische weerstand. Daarna zal de weerstand telkens met 9.000 dollar worden verhoogd totdat een correctie heeft ingezet.

