Bitcoin Koers Volatiel nav Nieuws Goedkeuring Bitcoin ETF – Is Bitcoin de Beste Crypto Investering of Kunnen Altcoins het meeste Profiteren?

De Bitcoin koers leek onderweg naar een zeer grote prijsstijging nadat het nieuws rondging dat de eerste Bitcoin ETF was goedgekeurd. BlackRock heeft dit jaar een aanvraag gedaan bij de SEC om een Bitcoin Exchange-Traded Fund te verhandelen. Alle grote crypto Twitter kanalen publiceerde berichten over de goedkeuring van deze ETF en de Bitcoin koers explodeerde.

Iets meer dan een kwartier later werd duidelijk dat het bericht fake news was en dat er een grote kans is dat de goedkeuring van de BlackRock Bitcoin ETF niet waar is. Sommige analisten verwachten zelfs dat het een pump-and-dump scam was om de Bitcoin koers fors te laten pumpen en vervolgens te dumpen. Tot nu toe zijn er nog geen officiële bronnen…