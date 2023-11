Bitcoin Koers Verwachting November – Wat We Kunnen Verwachten 200 Dagen Voor Bitcoin Halving

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

Crypto is weer helemaal booming nu Bitcoin tot $34.200 is gestegen. Sinds het begin van oktober is de token met maar liefst 26,65% gegroeid.

Historisch gezien is oktober een erg goede maand voor Bitcoin en deze stijging komt waarschijnlijk dan ook niet als een verbazing voor de meeste doorgewinterde traders. Nu is het echter natuurlijk de vraag: wat is de Bitcoin koers verwachting voor november?

Oktober is dus traditioneel gezien een van de beste maanden voor Bitcoin en de gehele crypto. Het gemiddelde rendement voor de maand oktober is zelfs 22,2% voor Bitcoin. Hierdoor staat het jaarlijkse rendement op 26,65% en daarmee presteert Bitcoin iets beter dan gemiddeld.

Door de stijging van Bitcoin…