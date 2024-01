Bitcoin koers stijgt boven de 45.000 dollar uit

Het lijkt erop dat 2024 nu al een hoop geluk brengt, want de Bitcoin koers stijgt. Na al het optimisme voor de ETFs loopt het ook goed voor Bitcoin. De koers staat op het moment van schrijven op 45.000 dollar. De koers van de cryptomunt steeg vanochtend meer dan 7 procent, wat duidt op een toenemend vertrouwen bij grote beleggers.

Hoe kan dit?

De exacte reden voor de stijging van de Bitcoin koers is op dit moment nog lastig te zeggen. Er is geen ontwikkeling die je echt kan aanwijzen die ervoor heeft kunnen zorgen dat Bitcoin met 7 procent in de plus staat, behalve het feit dat de Securities and Exchange Commission (SEC) waarschijnlijk voor 10 januari 2024 de Spot Bitcoin ETFs van goedkeuring voorziet.

Aan het einde van deze week zou het weleens zo ver kunnen zijn wat betreft de goedkeuring van de Spot Bitcoin ETF in de Verenigde Staten. Volgens bronnen binnen BlackRock zou de SEC namelijk rond het einde van deze week de grote beslissing nemen. Die tweet werd een aantal uur geleden de…