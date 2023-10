Bitcoin koers schiet richting 31.000 dollar, bullmarkt begonnen?

De Bitcoin koers tikt momenteel binnen op 30.800 dollar en staat ook vandaag weer op een plus van 2,18 procent. Op dit moment hebben de bulls het echter lastig, want de hoeveelheid shorts boven de 30.000 dollar begint zich op te stapelen. Volgens Ali Martinez is ongeveer 60 procent van alle accounts op Binance shorts aan het openen op Bitcoin momenteel.

Correctie voor Bitcoin aanstaande?

Op basis van technische analyse verwacht de analist ook een correctie voor Bitcoin. Er is een groeiende discussie over een zogenaamd hoofd-en-schouders patroon dat zich zou ontwikkelen op de dagelijkse grafiek van Bitcoin, zo vertelt Martinez.

Uit de dagelijkse grafiek van Bitcoin haalt Martinez een verkoopsignaal dat zich vandaag weleens zou kunnen manifesteren.

De zogenaamde TD Sequential indicator toont een groene 9 kandelaar, wat normaal gesproken bearish is. Verder bereikte ook de RSI het niveau van 74,21; wat sinds maart voor correcties zorgde.

Het lijkt erop dat de…