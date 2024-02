‘Bitcoin koers op korte termijn naar 60.000’

De Bitcoin koers schoot na de lancering van de Spot Bitcoin ETFs omlaag, maar is inmiddels herstellende. Over de afgelopen 3 dagen kochten de “Nieuwe Negen” ETFs ongeveer 30.000 Bitcoin uit de markt en het momentum wordt langzaam weer positief.

Als we de verkopen van Grayscale meerekenen, werd er gisteren onder de streep alsnog ~4.500 Bitcoin ingekocht. Maar dat is niet het enige wat momenteel bullish is voor de Bitcoin koers.

Bitcoin koers van 60.000 dollar

