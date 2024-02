Bitcoin blijft de aandacht van investeerders grijpen en vandaag staat de digitale munt op een mooie plus. Met die stijging is de Bitcoin koers op 44.472 dollar uitgekomen en staat er een stijging van 3,64 procent op de borden over de afgelopen 24 uur.

Op dit moment zijn meerdere analisten ontzettend bullish over de Bitcoin koers.

Bitcoin koers nooit meer onder de 40.000 dollar

De beroemde Nederlandse analist PlanB voorspelt bijvoorbeeld dat de Bitcoin koers nooit meer onder de 40.000 dollar komt.

Volgens PlanB zit de “gerealiseerde prijs” van Bitcoin in een continue opwaartse trend. Over de afgelopen twee jaar was de gemiddelde inkoopprijs voor Bitcoin 32.000 dollar, terwijl het voor de laatste vijf maanden om een Bitcoin koers van 40.000 dollar gaat.

Nu Bitcoin weer boven het niveau van 42.000 dollar handelt, is dat volgens PlanB een bullish signaal. Hierbij baseert de analist zich uiteraard…