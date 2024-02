Bitcoin koers naar $1 miljoen? Bulls dromen door nieuwe zorgen om Amerikaanse banken

Het regionale bankensysteem in de Verenigde Staten staat weer onder druk en dat maakt mensen bullish over Bitcoin. In maart 2023 zorgde de voorzichtig bankencrisis voor een gigantische explosie van de Bitcoin koers. Gaan we gedurende deze episode van de banken-ellende een herhaling van zetten zien?

Nieuwe editie van de bankencrisis?

Arthur Hayes blijft in ieder geval inzetten op een Bitcoin koers van 1 miljoen dollar. Hij constateert dat we weleens op een tweede seizoen van de bankencrisis kunnen afstevenen.

Het is bijna één jaar geleden dat Signature Bank in de problemen kwam in de Verenigde Staten. Terwijl we die mijlpaal naderen is nu New York Community Bank in de problemen gekomen, zo blijkt uit de gigantische koersdalingen van het aandeel van de bank.

“NYCD is gedaald naar zijn waardering uit 1997”, aldus Benjamin Cowen, de CEO en oprichter van de Cryptoverse nieuwsbrief.