‘Bitcoin koers kan in 2029 de $1.000.000 aantikken’

De CEO van de Chamber of Digital Commerce zegt dat de Bitcoin koers in 2029 een koers van 1 miljoen dollar kan aantikken, mits de adoptie op hetzelfde tempo blijft toenemen. In een nieuw interview met CNBC Television deelt Perianne Boring dat de “eerlijke waarde” van Bitcoin momenteel al op 100.000 tot 210.000 dollar zou moeten liggen.

Bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Volgens Boring moet de combinatie van massale adoptie en de beperkte beschikbaarheid van Bitcoin (absolute schaarste van 21 miljoen stuks) ervoor zorgen dat de koers enorm gaat stijgen de komende vijf jaar.

“We gebruiken waarderingsmodellen om te begrijpen wat de waarde van Bitcoin vandaag is. We weten allemaal wat de prijs is, maar de echte vraag is, wat is de waarde? Wij gebruiken hier vier verschillende waarderingsmodellen voor.

Vandaag waarderen die modellen Bitcoin tussen de 100.000 en 210.000 dollar per Bitcoin. We passen ook…