Bitcoin koers kan dalen tot $12.500 volgens deze twee indicatoren

Terwijl velen geloofden dat de bearmarkt van 2022 voorbij was, besloot de Bitcoin koers onlangs verder te dalen, en nu speculeren sommige analisten dat de koningsmunt nog niet klaar is met dalen.

Bitcoin (BTC) doet vaak wat hij zelf wilt, maar toch zijn er een aantal betrouwbare indicatoren die in het verleden de koers correct hebben voorspeld. Een van die indicatoren zijn de Volume Weighted Average Price (VWAP) en het Volume Profile Visible Range (VPVR).

Het is belangrijk om te vermelden dat BTC het best presterende activum van 2023 was doordat het zijn prijs bijna in enkele maanden tijd bijna verdubbelde naar $30.000. Echter, het momentum verdween kort daarna en de cryptocurrency daalde weer naar een laagste punt van meerdere maanden van $25.300 eerder in augustus.

Hoewel het een pijnlijke terugval op zich was, waarschuwden crypto-analisten op X dat de koningsmunt mogelijk nog niet uit de problemen is. Jake Wujastyk zei dat BTC naar de VWAP-zone van november 2022 is…