Bitcoin koers doorbreekt grens van $65.000 en bereikt nieuw record in Euro

De Bitcoin koers heeft vandaag een indrukwekkende mijlpaal bereikt door de $65.000-grens te doorbreken, waarmee het slechts een kleine 6% afstand houdt van het historische hoogtepunt van $69.044, vastgesteld op 10 november 2021.

Nog opmerkelijker is dat de waarde van Bitcoin, uitgedrukt in euro’s, vandaag een recordhoogte heeft bereikt met een piek van €60.305.

Bitcoin boekt opnieuw prachtige winsten

Op het moment van schrijven staat de prijs van Bitcoin op $65.025 wat betekent dat de munt in de laatste 24 uur met 6% is gestegen en in de afgelopen week een indrukwekkende winst van 27% heeft geboekt, volgens gegevens van CoinGecko. Als Bitcoin deze stijging van 6% kan voortzetten, zal het gelijk komen te staan met zijn hoogste koers ooit.

Wereldwijde hoogtepunten: Bitcoin vestigt nieuwe records

We gaven al aan dat Bitcoin zijn all-time high in euro’s heeft overschreden, maar het verhaal wordt nog indrukwekkender als we kijken naar het wereldtoneel….